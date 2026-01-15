L’ambulatorio medico temporaneo entra in funzione

È stato inaugurato lo scorso novembre, e ora l’ambulatorio medico temporaneo di Baruccana è ufficialmente in funzione. Situato nel territorio comunale, offre servizi sanitari di base per i residenti, garantendo un supporto sanitario temporaneo e accessibile. L’attivazione di questa struttura rappresenta un’ulteriore iniziativa dell’amministrazione per migliorare l’assistenza sanitaria locale, rispondendo alle esigenze della comunità in modo rapido e efficiente.

Finalmente operativo il nuovo Ambulatorio medico temporaneo di Baruccana, inaugurato dall'amministrazione lo scorso novembre. I locali dello stabile di via Trento e Trieste di proprietà del Comune di Seveso - riqualificati e ammodernati - da qualche giorno ospitano i medici dell'Amt, che quindi a Seveso raddoppia con l'aggiunta di una nuova sede rispetto a quella iniziale di viale Martiri d'Ungheria inaugurata nel 2023. L'apertura del nuovo ambulatorio è stata organizzata per andare incontro a livello logistico a una più ampia porzione della popolazione di Seveso, coprendo l'area che risultava più distante rispetto al primo presidio e fornendo poi un punto di riferimento anche per i pazienti di Barlassina rimasti senza medico di base.

Ambulatorio Medico Temporaneo a Trezzo sull’Adda A seguito della cessazione del dott. Magno e della difficoltà, diffusa a livello nazionale, nel reperire nuovi medici di famiglia, ASST Melegnano e della Martesana e Amministrazione Comunale hanno lavo facebook

