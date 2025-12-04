Accordo Medicina Generale Errico FI | Senza una sanità territoriale forte il Sannio resta indietro

Tempo di lettura: 2 minuti Il confronto promosso dall’ Ordine dei Medici di Benevento sul nuovo Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale riporta al centro una verità troppo spesso ignorata: senza un reale potenziamento della sanità territoriale, il diritto alla salute nelle aree interne resta una promessa disattesa. Alla presenza dei vertici dell’OMCeO, dei rappresentanti dell’Asl, delle sigle sindacali dei medici di famiglia e di numerosi professionisti, sono emerse ancora una volta criticità strutturali che richiedono risposte immediate. La carenza di medici di Medicina Generale, le difficoltà organizzative, gli ostacoli burocratici e le incertezze sull’attivazione delle Case di Comunità delineano un quadro che rischia di penalizzare ulteriormente territori già fragili come il Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

