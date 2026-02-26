La commissione europea ha risposto a una petizione riguardante il meccanismo di accesso all’aborto, precisando che non sarà istituito un fondo dedicato, ma gli Stati membri potranno utilizzare le risorse già presenti. La decisione si basa sull’uso dei fondi esistenti, senza prevedere nuove allocazioni specifiche per questa tematica. La questione riguarda quindi la gestione delle risorse attualmente disponibili a livello comunitario.

Non sarà creato un nuovo fondo per garantire l’accesso all’aborto in tutta l’Unione europea, ma gli Stati potranno attingere da quelli già esistenti. In particolare, potranno far riferimento al Fondo Sociale Europeo per “migliorare la parità di accesso ai servizi sanitari, compresi i servizi per l’interruzione di gravidanza”. È questa la risposta della commissione Ue alla petizione di My Voice My Choice che ha raccolto oltre un milione di firme per chiedere un meccanismo che tutelasse la possibilità di abortire per tutte le donne. Non un recepimento della richiesta dei cittadinia, ma una prima apertura, arrivata grazie a una mobilitazione dal basso senza precedenti di attiviste e attivisti: “Il Parlamento europeo ci ha dato il massimo supporto possibile”, ha detto la coordinatrice Nika Kovac ricordando il voto di dicembre scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meccanismo per l’accesso all’aborto, la commissione Ue risponde alla petizione: “Si può fare con i fondi esistenti”

“La commissione Ue negativa sul meccanismo per l’aborto garantito. Facciamole cambiare idea”“Abbiamo ricevuto brutte notizie” in merito all’imminente decisione della Commissione Ue sulla petizione “My voice my choice” per creare un...

Aborto, il Parlamento Ue ha votato a favore di un meccanismo che lo renda accessibile in tutti gli StatiFa un altro passo in avanti la campagna dal basso “My voice, my choice” per chiedere un sistema Ue che garantisca l’accesso all’aborto in tutti gli...

Temi più discussi: La commissione Ue negativa sul meccanismo per l’aborto garantito. Facciamole cambiare idea; Il mercato EEX: cosa è e come funziona; Un milione di firme per l’iniziativa sull’aborto sicuro nell’Ue, ora tocca alla Commissione; Sostegni alle imprese per energia elettrica e gas.

Stop al test d’ingresso per Medicina: approvato il decreto sul nuovo sistema di accessoIl Consiglio dei ministri vara il primo decreto per l’abolizione del test di accesso a Medicina, introducendo un nuovo sistema basato su un semestre iniziale ad accesso libero. Per proseguire, gli ... fanpage.it

Metlen: con Acciaieria Arvedi per accesso a meccanismo Energy Release 2.0170 MW nuova capacita' solare in Italia in prossimi 3 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 feb - Metlen collabora con Acciaieria Arvedi, uno dei principali produttori di acciaio in Italia, per ... borsaitaliana.it

A partire dal 1° gennaio 2026, in #Francia, il Versement nucléaire universel (VNU) sostituisce l’Accesso Regolato all’Energia Nucleare Storica (ARENH). Il nuovo meccanismo tutela i #consumatori dagli #aumenti di #prezzo rienergia.staffettaonline.com/arti x.com

Tgr Rai FVG. . Vertice a Tolmezzo per fare il punto sui meccanismi di allerta per la frana di Cazzaso e sui lavori per una via di accesso sicura alla frazione del capoluogo carnico. facebook