Aborto il Parlamento Ue ha votato a favore di un meccanismo che lo renda accessibile in tutti gli Stati
Fa un altro passo in avanti la campagna dal basso “My voice, my choice” per chiedere un sistema Ue che garantisca l’accesso all’aborto in tutti gli Stati membri. Dopo che, un anno fa, la petizione popolare aveva superato il milione di firme, l’Eurocamera ha approvato una risoluzione che accoglie il testo con 385 voti a favore, 202 contrari e 79 astensioni. Tra gli italiani: favorevole il blocco di centrosinistra ( Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra ), contrarie le destre (compatti sul No Lega e Fdi, in ordine sparso Forza Italia ). “Perché Fratelli d’Italia ha votato contro?”, ha dichiarato la segretaria dem Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
