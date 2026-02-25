La commissione Ue negativa sul meccanismo per l’aborto garantito Facciamole cambiare idea
La Commissione Ue ha respinto la richiesta di istituire un meccanismo che garantisca l'aborto libero e sicuro, motivando la decisione con preoccupazioni legate alla sovranità degli stati membri. Questa posizione rischia di limitare l'accesso alle procedure di aborto in alcuni paesi dell’Unione. Le associazioni che sostengono la petizione “My voice my choice” si preparano a fare pressing per cambiare questa scelta. La discussione rimane aperta e ancora tutta da seguire.
“Abbiamo ricevuto brutte notizie ” in merito all’imminente decisione della Commissione Ue sulla petizione “My voice my choice” per creare un meccanismo che renda l’aborto libero e sicuro nell’Unione europea. A rivelarlo sono i promotori della campagna sottoscritta da più di un milione di cittadine e cittadini europei: “Secondo informazioni non ufficiali, la bozza della decisione è stata redatta con un atteggiamento negativo”, scrivono. “Ma c’è ancora tempo per far cambiare idea”. Così il tam tam corre sui social per firmare una nuova petizione indirizzata direttamente alla Commissione, che il 26 febbraio deciderà a porte chiuse il destino di questa campagna dal basso che riguarda la vita di 20 milioni di donne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Aborto, il Parlamento Ue ha votato a favore di un meccanismo che lo renda accessibile in tutti gli Stati
Lorenzo Mottura (Edison): «Bene il piano del governo sul nucleare. La crisi climatica ha fatto cambiare idea agli italiani sul tema» – L’intervistaLorenzo Mottura di Edison commenta positivamente il piano del governo italiano per il nucleare, evidenziando come la crisi climatica abbia influenzato l’opinione pubblica.
Argomenti discussi: La commissione Ue negativa sul meccanismo per l’aborto garantito. Facciamole cambiare idea; Decreto bollette, cosa prevede il provvedimento? Focus su Irap, tariffe e scorporo Ets sotto esame Ue.
La Commissione Ue vuole indebolire la tassa sul carbonio alle frontiere. E l’industria pesante europea non ci staProduttori europei temono che le esenzioni al CBAM possano danneggiare investimenti e competitività nel percorso verso l'economia verde ... ilfattoquotidiano.it
La Corte dei conti UE boccia il maxi-fondo della CommissioneUn piano per destinare quasi un trilione di euro di finanziamenti a un fondo europeo dedicato nel bilancio dell’UE per il periodo 2028-2034 richiede un lavoro molto più approfondito sugli obiettivi e ... quotidiano.net
Da alcuni giorni è cominciata in Commissione Territorio e Infrastrutture la discussione sul PDL 150, per regolamentare l’insediamento dei Data Center in Lombardia, settore lasciato nell’anarchia totale in questi anni, con impatti importanti su diverse comunità. - facebook.com facebook
Tra una settimana, il 25 febbraio, Ursula von der Leyen , presidente della Commissione europea, e Hadja Lahbib, commissaria responsabile, insieme ai loro colleghi, decideranno se l'UE attuerà le richieste dell'iniziativa @MVMC_24 per un accesso sicuro all' x.com