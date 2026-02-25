La commissione Ue negativa sul meccanismo per l’aborto garantito Facciamole cambiare idea

La Commissione Ue ha respinto la richiesta di istituire un meccanismo che garantisca l'aborto libero e sicuro, motivando la decisione con preoccupazioni legate alla sovranità degli stati membri. Questa posizione rischia di limitare l'accesso alle procedure di aborto in alcuni paesi dell’Unione. Le associazioni che sostengono la petizione “My voice my choice” si preparano a fare pressing per cambiare questa scelta. La discussione rimane aperta e ancora tutta da seguire.

