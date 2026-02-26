McTominay salta anche il Verona | Anguissa verso la convocazione

Scott McTominay non sarà presente nella prossima partita contro il Verona a causa di un'infiammazione al gluteo che ancora limita la sua forma fisica. L'assenza del centrocampista si aggiunge a quella già annunciata, lasciando il reparto mediano con alcune assenza importanti. La sua condizione rimane sotto osservazione in vista delle prossime sfide della squadra.

Scott McTominay salterà anche Verona. Lo scozzese non ha recuperato al 100% dall'infiammazione al gluteo e per questo motivo non parteciperà alla trasferta veneta. La speranza è di ritrovarlo con il Torino al Maradona. Conte, però, convocherà Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense si è.

Anguissa verso il rientro: gli allenamenti positivi anticipano la convocazioneUn ritorno imminente in piena condizione fisica sembra possibile per Frank Anguissa, con segnali positivi dall’allenamento che alimentano le...

