mctominay salta anche il verona forse torna col torino

Ecco cosa si scrive di lui: Corriere dello Sport: La decisione è stata presa: McTominay non ci sarà sabato a Verona. Non era presente, ieri, nell’allenamento congiunto contro il Giugliano e non riuscirà a rientrare per la sfida del Bentegodi. L’infiammazione tendinea, quella che è tornata a infastidirlo il 7 febbraio a Marassi contro il Genoa costringendo Conte al cambio all’intervallo, non è ancora del tutto svanita. Un problema che ogni tanto ritorna, come aveva svelato l’allenatore a fine partita, e che ha impedito a McT di rientrare. In totale, dopo il Ferraris, sono state tre le partite saltate, tra l’altro tutte non vinte dal Napoli (pareggio con la Roma, sconfitta con l’Atalanta e poi eliminazione con il Como ai rigori in Coppa Italia dopo l’1-1 al 90’). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

