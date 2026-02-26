IL REBUS MEDICO E I NUMERI. La presenza di Scott McTominay per la trasferta Verona-Napoli di sabato (ore 18:00) resta in fortissimo dubbio. Il centrocampista scozzese è fermo dal 7 febbraio (intervallo di Genoa-Napoli) a causa di una fastidiosa infiammazione al tendine del gluteo destro. Lo staff medico partenopeo predica massima cautela per evitare cronicizzazioni: il giocatore non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo. Antonio Conte spera di poterlo inserire in extremis nella lista dei convocati per il Bentegodi, ma senza forzature. L’assenza prolungata pesa enormemente sull’economia della squadra: i dati ufficiali certificano l’impatto devastante dello scozzese, autore finora di 5 gol e 2 assist in 20 presenze, con una fantamedia d’eccellenza pari a 7,35. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - McTominay recupera per Verona-Napoli? Come sta e quando può tornare

Napoli, Anguissa torna in gruppo: convocato a Verona, quando può tornare titolareDopo cento giorni di assenza e innumerevoli rinvii, il centrocampo azzurro ritrova il suo motore principale: una boccata d'ossigeno vitale per la...

Leggi anche: Inter, distorsione al ginocchio per Bonny: come sta e quando può tornare in campo

Temi più discussi: McTominay recupera e gioca Verona-Napoli? Come sta? Le ultime su condizioni e infortunio; Novità Napoli: Anguissa in gruppo, novità verso il Verona! Cosa filtra su McTominay e De Bruyne; Napoli, McTominay out anche col Verona?; Napoli, l’infortunio non dà pace a McTominay: a rischio anche il Verona.

McTominay recupera e gioca Verona-Napoli? Come sta? Le ultime su condizioni e infortunioLe ultime sulle condizioni di Scott McTominay, fermo per infortunio dall'intervallo di Genoa-Napoli: la situazione in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Verona. msn.com

Anguissa e McTominay recuperano per Verona? Le ultimeFino alla partenza per Verona saranno valutate quotidianamente le condizioni di Anguissa e McTominay, così da stabilire gradualmente le rispettive possibilità di convocazione. mondonapoli.it

MCTOMINAY SALTERÀ ANCHE IL VERONA Secondo il Corriere dello Sport, lo scozzese è ancora alle prese con l’infiammazione tendinea e salterà la quarta gara consecutiva #SSCNapoli #McTominay #SpazioNapoli - facebook.com facebook

Arbitri nella bufera, Chiffi in punizione. Designato Colombo per Verona-Napoli x.com