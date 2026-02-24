Napoli Anguissa torna in gruppo | convocato a Verona quando può tornare titolare

Frank Anguissa si è riunito con il gruppo a Castel Volturno dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi. La sua convocazione per la partita a Verona deriva dal progresso nel recupero e dalla volontà dell’allenatore di riaverlo in rosa. Il centrocampista camerunense partecipa alle esercitazioni normalmente e valuta le sue condizioni per poter scendere in campo. La decisione sul suo ruolo si aspetta nelle prossime ore.

IL RIENTRO IN GRUPPO. La notizia tanto attesa da Antonio Conte è arrivata: Frank Anguissa è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo a Castel Volturno nella seduta di martedì 24 febbraio. Il centrocampista camerunense mette fine a un calvario durato tre mesi, iniziato a novembre con una lesione di alto grado al bicipite femorale e prolungato da fastidiosi problemi alla schiena. La sua convocazione per la trasferta di sabato 28 febbraio contro l' Hellas Verona (ore 18:00 al Bentegodi) è ormai certa. Vista l'emergenza a centrocampo causata dall'infortunio di Scott McTominay, lo staff tecnico sta valutando l'ipotesi di lanciare Anguissa titolare dal primo minuto contro la squadra di Paolo Sammarco, fanalino di coda del campionato.