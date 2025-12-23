Inter distorsione al ginocchio per Bonny | come sta e quando può tornare in campo

L’Inter e Cristian Chivu perdono anche Ange-Yoan Bonny. Una settimana da incubo per i nerazzurri, che dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana per mano del Bologna, adesso perdono anche uno degli uomini chiave in attacco. L’attaccante francese si è infatti procurato una distorsione al ginocchio dopo uno scontro nell’allenamento di lunedì. A comunicare l’infortunio è stato lo stesso club neazzurro sul proprio sito ufficiale: “A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

