Mazda celebra il futuro con il power bonus sulla 6e

Mazda avvia il suo percorso verso l’elettrificazione con il lancio della Nuova CX-6e. La vettura rappresenta un passo importante nella strategia del marchio, con i prezzi già disponibili sul sito ufficiale Mazda. Questo modello si inserisce nel processo di transizione verso soluzioni più sostenibili, offrendo ai clienti un’opzione moderna e affidabile per muoversi in modo più efficiente.

ROMA (ITALPRESS) – Mazda compie un nuovo passo nel proprio percorso verso l'elettrificazione con il debutto della Nuova CX-6e, i cui listini sono già disponibili sul sito ufficiale Mazda.it. Questo modello rappresenta un'evoluzione importante nella visione Mazda della mobilità del futuro, fondata su design, efficienza e tecnologia umanocentrica. In occasione di questo lancio strategico, Mazda affianca alla presentazione della Nuova CX-6e un'iniziativa concreta, rafforzando l'offerta sulla Mazda6e, per rendere l'accesso alla tecnologia Mazda ancora più semplice e conveniente. "L'arrivo della straordinaria Nuova CX-6e segna un passaggio fondamentale nella strategia di Mazda nell'era dell'elettrificazione, perfettamente coerente con l'approccio multi-solution, che mira a fornire la tecnologia più adatta a ogni esigenza di mobilità.

