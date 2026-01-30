Lavori Enel nel quartiere Libertà scattano i divieti di sosta e fermata

Da lunedì scattano i divieti di sosta e fermata nel quartiere Libertà. Enel inizia i lavori di scavo e le strade coinvolte subiranno alcune modifiche temporanee alla viabilità. Le limitazioni resteranno in vigore fino al 30 giugno.

Le limitazioni alla circolazione, che coinvolgeranno alcune strade del rione, saranno attive fino al 30 giugno, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 17 In arrivo alcune modifiche temporanee della viabilità in alcune strade del quartiere Libertà. Per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo Enel, l'amministrazione comunale ha previsto alcune limitazioni al traffico che scatteranno dal 2 febbraio al 30 giugno. Le prescrizioni saranno attive nella fascia oraria dalle 7.30 alle 17. Nelle vie Ammiraglio Caracciolo (da corso Vittorio Veneto a via Napoli), Napoli (dal civ. 283 a via Ammiraglio Caracciolo), Brigata Regina (dal civico 1 a via Napoli), Brigata Bari (dal civico 118 a via Francesco Crispi), Nicolai (dal civico 326 a via Sagarriga Visconti), Sagarriga Visconti (dal civico 219 a via Nicolai) e corso Italia (da via Sagarriga Visconti al sottovia Quintino Sella), saranno istituiti i divieti di sosta e fermata, su entrambi i lati.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Libertà Quartiere

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Libertà Quartiere

Argomenti discussi: Bari, il Municipio 2 invaso dai cantieri: un mese per i lavori al manto stradale. Ecco tutte le modifiche alla viabilità; Lavori dell’Enel per una nuova linea elettrica: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente; È ancora emergenza nel quartiere di San Nicola, dopo il black-out di ieri sera; Ladri di cavi in azione, lezioni sospese nel plesso Borsellino dell'istituto San Giorgio.

Lavori dell’Enel in paese: ecco le vie in cui sarà interrotta la correnteLavori dell'Enel a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, per il rinnovo di una cabina elettrica nella zona del Valle. grossetonotizie.com

Bari, via al cantiere su corso Vittorio Emanuele: lavori Enel per potenziare la rete. Sarà mobile – VIDEOBari, via al cantiere su corso Vittorio Emanuele: lavori Enel per potenziare la rete. Sarà mobile e procederà per tratti di strada ... telebari.it

SORICAL | Cali idrici a San Donato di Ninea per lavori Enel. - facebook.com facebook

Lavori #Enel con effetti sull'acqua a Serravalle Pistoiese il 21/01 publiacqua.it/2101-lavori-en… #acqua #acquedotto #Enel #energia x.com