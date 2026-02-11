Ralph Lauren sfila a NY | Rinascimento artigianato e lusso americano per l’Autunno Inverno 2026

Ieri sera a New York Ralph Lauren ha svelato la sua collezione per l’autunno e l’inverno 2026. Gli abiti richiamano il romanticismo rinascimentale, con dettagli artigianali, ma non perdono il carattere forte e deciso tipico dello stile della Grande Mela. La sfilata ha attirato l’attenzione di molti, tra sfilate e fashionisti, confermando ancora una volta la capacità del brand di unire tradizione e modernità.

Ralph Lauren ha presentato la sua collezione AutunnoInverno 2026 a New York, ieri sera, celebrando un connubio tra romanticismo rinascimentale, artigianato e l’iconico stile newyorkese. La sfilata, tenutasi alla Jack Shainman Gallery, ha visto la partecipazione di celebrità come Lana Del Rey e Anne Hathaway, sottolineando il prestigio e l’appeal duraturo del marchio americano. La collezione esplora un’estetica avventurosa e nostalgica, reinterpretando elementi storici con un tocco contemporaneo. New York, ancora una volta, si conferma il palcoscenico ideale per Ralph Lauren. La scelta della Jack Shainman Gallery, un luogo intriso di arte e cultura, non è casuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ralph Lauren

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ralph Lauren

Argomenti discussi: Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week con uno stile chic che unisce il regale al ribelle; RALPH LAUREN; Il rinascimento di Ralph Lauren sale in passerella alla New York fashion week; Tutto quello che c'è da sapere sul calendario della New York Fashion Week autunno inverno 2026 2027.

David Lauren racconta la storia di Ralph Lauren tra Olimpiadi, sport e lifestyleIn un’intervista esclusiva, David Lauren ripercorre la nascita e l’evoluzione di Ralph Lauren, brand fondato dal padre più di 60 anni fa, soffermandosi sul legame con le Olimpiadi, lo sport e i valori ... msn.com

L'Officiel Italia. Lana Del Rey · Ride. New York, Fashion Week. Allo show di Ralph Lauren, Lana Del Rey arriva accompagnata da suo marito Jeremy Dufrene. Video: L’OFFICIEL #LanaDelRey #RalphLauren #NYFW #FrontRow #AmericanStyle - facebook.com facebook

US fashion tensions in the gap between Tapestry and Ralph Lauren Read more: x.com