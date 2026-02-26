«Penso sia importante dire no a una prospettiva che va nella direzione di subordinare le funzioni giudiziarie all’esecutivo». In un’intervista a la Repubblica il filosofo Massimo Cacciari annuncia il suo voto al referendum sulla riforma sulla giustizia. Alla domanda su qual è la posta in gioco al referendum sulla giustizia, risponde che «certamente non la tenuta del governo. Non c’è da dare nessuna spallata. Nemmeno è in ballo la riforma della giustizia o il miglioramento di quella barbarie che oggi è il sistema carcerario». Secondo Cacciari «tutte le questioni che interessano davvero, i processi più rapidi, le procedure più snelle, le garanzie, non vengono toccate. 🔗 Leggi su Open.online

Il referendum secondo i profeti del No: non si vota sulla giustizia, ma sulla fine del mondoIl povero elettore pensava di doversi esprimere sulla macchina della giustizia, invece è chiamato sulle barricate come un riservista della...

Al referendum sulla Giustizia vota e fai votare Sì. Basta guardare il fronte del no per capire che è necessarioRacconta Erodoto che i Medi, versando in pessime acque di anarchia, si rivolgevano al giudice Deioce per dirimere le loro questioni… e che (la faccio...

Gratteri voterà NO al Referendum sulla Giustizia #fedez #mrmarra #pulppodcast

Temi più discussi: Referendum giustizia, lo sfogo di Cacciari: Non santifico la magistratura, ma la politica vuole subordinarla; Massimo Cacciari vota no al referendum sulla giustizia: Ma non ci saranno spallate; Referendum, Cacciari contro Terranova: Si continuano a dire balle su balle, abbia un minimo di onestà intellettuale; Riforma della giustizia, Cacciari sbotta a Otto e mezzo: tutti 'bocciati'.

Massimo Cacciari vota no al referendum sulla giustizia: «Ma non ci saranno spallate»«Penso sia importante dire no a una prospettiva che va nella direzione di subordinare le funzioni giudiziarie all’esecutivo». In un’intervista a la Repubblica il filosofo Massimo Cacciari annuncia il ... open.online

Referendum giustizia, lo sfogo di Cacciari: Non santifico la magistratura, ma la politica vuole subordinarlaMassimo Cacciari critica la politica italiana sul referendum giustizia: La magistratura ha resistito, ma la politica vuole subordinarla da 30 anni. la7.it

E' con noi a @Radio1Rai #ugdp il filosofo Massimo Cacciari! x.com

Ho visto solo adesso il momento in cui, venerdì a Otto e Mezzo, Massimo Cacciari ha detto a una delle tante voci del melonismo (peraltro una delle più oneste e capaci) quello che penso anche io SEMPRE quando mi rapporto televisivamente (per lavoro, sia c - facebook.com facebook