Il referendum secondo i profeti del No | non si vota sulla giustizia ma sulla fine del mondo

Questa mattina si è svolto il corteo contro la riforma della giustizia, con migliaia di persone che hanno invaso le strade di Roma. Tra manifestanti e simpatizzanti, ci sono anche attori, scrittori e personaggi dello spettacolo, tutti uniti per dire no al provvedimento. La protesta si concentra sul fatto che, secondo i manifestanti, questa riforma mette a rischio i diritti e la credibilità del sistema giudiziario italiano. La voce più forte è quella di chi teme che si voglia usare la legge per proteggere interessi specifici, aliment

Il povero elettore pensava di doversi esprimere sulla macchina della giustizia, invece è chiamato sulle barricate come un riservista della Resistenza, Brigata Gratteri "Saviano sbaglia, la riforma Nordio non indebolisce la lotta ai clan". Parla l'ex capo della Dia Governale L’adunata contro la riforma della giustizia pesca come da copione tra le file della Società Civile e della Meglio Gioventù: attori, cantanti, scrittori, mondo accademico, superstar dei talk-show e donazioni dell’Ordine dei giornalisti. E chissà cosa ci riserverà Sanremo! Un Fedez, un J-Ax, un Can Yaman che buttano lì un richiamo all’emergenza democratica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il referendum secondo i profeti del No: non si vota sulla giustizia, ma sulla fine del mondo Approfondimenti su Riforma giustizia Referendum sulla giustizia, il governo accelera: "Si vota in 2 giorni". L'ipotesi del 29 e 30 marzo Referendum sulla Giustizia, il Tar respinge il ricorso del comitato del No: si vota il 22 e 23 marzo Il Tar del Lazio ha confermato le date del referendum sulla Giustizia: si voterà il 22 e 23 marzo, come previsto dal governo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente Ultime notizie su Riforma giustizia Argomenti discussi: Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi; Referendum 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili per il voto; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Il governo ha bocciato il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia. Il referendum secondo i profeti del No: non si vota sulla giustizia, ma sulla fine del mondoIl povero elettore pensava di doversi esprimere sulla macchina della giustizia, invece è chiamato sulle barricate come un riservista della Resistenza, Brigata Gratteri ... ilfoglio.it Chi può vincere il referendum sulla giustizia: i sondaggi, l'incognita affluenza e l'età dei votantiGli istituti di sondaggi danno i 'sì' in vantaggio (con l'eccezione di Ixè), ma è ancora presto per decretare vinti e vincitori ... today.it #tagada Le ragioni per votare SI al referendum sulla Giustizia secondo il viceministro Francesco Paolo Sisto facebook Il governo Meloni ha paura del voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia. Nonostante dicano di essere d’accordo hanno bocciato tutti i nostri emendamenti che inserivano la possibilità di fare votare anche chi vive in un luogo diverso da dove risiede. In u x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.