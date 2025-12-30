Bombetta d' Argento in memoria di Lando Buzzanca | ecco chi sono i premiati

Il Teatro Sant’Eugenio ha ospitato la prima edizione del Premio Bombetta d’Argento, svoltasi lunedì 29 dicembre, in omaggio a Lando Buzzanca. La serata ha riconosciuto figure di rilievo nel mondo del teatro e del cinema, celebrando la memoria di un attore simbolo della cultura italiana. Un momento di riflessione e riconoscimento per i professionisti che hanno contribuito al panorama artistico nazionale.

