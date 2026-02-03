Il magistrato Gherardo Colombo alla Taberna Libraria firmacopie e incontro sul referendum

A Latiano, Gherardo Colombo ha incontrato i cittadini alla Taberna Libraria per parlare di giustizia e del referendum in arrivo. L’ex magistrato ha firmato copie e ha discusso con il pubblico, cercando di spiegare cosa significa votare in modo consapevole. L’evento ha attirato molte persone interessate a capire meglio le scelte che devono fare sul futuro del sistema giudiziario italiano.

LATIANO - Capire la giustizia per scegliere consapevolmente. In un momento decisivo per il futuro democratico del Paese, mentre gli italiani si preparano a esprimersi sul referendum sulla giustizia, nella Taberna Libraria di Latiano una occasione di confronto, informazione e partecipazione civica. Gherardo Colombo alla Taberna Libraria di Latiano, firmacopie libri e incontro sulla giustizia e il referendum 2026: argomenti del suo nuovo libro in uscita. È tutto pronto per l'evento che apre la stagione 2026 del contenitore culturale latianese. Giovedì 5 febbraio 2026, a partire dalle ore 17:00, la libreria ospiterà Gherardo Colombo, tra i magistrati. Referendum Giustizia - Le ragioni del NO. Dialogo con Gherardo Colombo. Registrazione integrale dell'evento pubblico tenutosi a Treviglio il 15 gennaio 2026. L'incontro ha visto la partecipazione di due voci autorevoli nel campo giuridico e costituzionale: Gherardo Colombo. Viaggio tra i valori e i principi della Costituzione Italiana: Gherardo Colombo incontra l'I.T.E.T. G. Calò. Il prossimo 5 febbraio 2026, alle ore 11:00, la cornice del Teatro Italia ospiterà un evento di altissimo profilo civile e culturale.

