Ucraina massiccio attacco russo nella notte a Kiev

Nella notte, Kiev è stata colpita da un ampio attacco con missili russi, causando quattro vittime e 19 feriti. L’attacco rappresenta una delle recenti escalation nel conflitto in Ucraina. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con le autorità che monitorano gli sviluppi e adottano misure di sicurezza per tutelare la popolazione.

#Ucraina appello del sindaco di Kiev: "La metà dei condomini di Kiev, quasi 6 mila, è attualmente senza riscaldamento a causa dei danni causati dal massiccio attacco nemico. Anche l'approvvigionamento idrico della città è interrotto". x.com

