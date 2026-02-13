Metal Gear Solid | i classici stealth di Konami tornano su console e PC nel 2026 con la Master Collection Vol 2

Konami ha annunciato che nel 2026 uscirà la Master Collection Vol. 2 di Metal Gear Solid, portando di nuovo i classici stealth su console e PC. La scelta di riproporre queste versioni arriva dal grande successo delle prime raccolte, che hanno riacceso l’interesse per la saga creata da Hideo Kojima. La nuova raccolta includerà alcuni titoli storici, con l’obiettivo di farli scoprire anche alle nuove generazioni di giocatori. La conferma ufficiale arriva dopo mesi di rumors e speculazioni, e ora i fan aspettano di sapere quali giochi saranno inclusi e in che modo verr

Metal Gear Solid: La Saga Stealth Ritorna su Console e PC nel 2026. Konami ha annunciato ufficialmente *Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2*, in arrivo il 27 agosto 2026. La collection includerà titoli chiave della serie stealth, tra cui *Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots* e *Metal Gear Solid: Peace Walker*, oltre al bonus *Metal Gear Ghost Babel*. L'annuncio, atteso da tempo dai fan, mira a rendere accessibili questi classici su piattaforme moderne, superando le limitazioni legate all'hardware obsoleto. Un Sogno che Diventa Realtà: *Guns of the Patriots* e *Peace Walker* Raggiungono Nuove Piattaforme.