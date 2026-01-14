Avengers | Doomsday – Captain Marvel e Ms Marvel torneranno nel film?

Nel film Avengers: Doomsday, il cast si sta lentamente delineando, con conferme su alcuni personaggi storici come Thor e Steve Rogers. Tuttavia, resta ancora incerto il ruolo di Captain Marvel e Ms. Marvel, i cui ritorni sono oggetto di speculazioni. La presenza delle protagoniste di The Marvels potrebbe arricchire ulteriormente la trama, ma al momento non ci sono annunci ufficiali. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti per conoscere il cast completo del film.

Il cast di Avengers: Doomsday continua a far parlare di sé. Mentre i fratelli Russo hanno già confermato il ritorno di icone come Thor, Shuri, i Fantastici Quattro (inclusa La Cosa) e persino il ritorno di Steve Rogers, un velo di mistero avvolgeva finora le protagoniste di The Marvels. Tuttavia, nuove indiscrezioni suggeriscono che Captain Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) potrebbero non essere state dimenticate dai Marvel Studios. Nia DaCosta avvistata sul set di Avengers: Doomsday. L'indizio principale arriva direttamente da Nia DaCosta, regista di The Marvels.

