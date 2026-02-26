Pirelli Motorsport annuncia un cambiamento nella sua guida, con un nuovo responsabile che prenderà il posto di Mario Isola. La decisione avviene in vista del Mondiale 2026 di Formula 1, segnando un passo importante per l’azienda nel settore delle corse. La riorganizzazione mira a rafforzare la posizione nel mondo delle competizioni motoristiche e a preparare al meglio le prossime sfide.

Alla vigilia del Mondiale 2026 di Formula 1, Pirelli annuncia una riorganizzazione al vertice della divisione Motorsport, con un cambio di leadership destinato a ridefinire la gestione delle attività legate al motorsport e allo sviluppo delle gomme. l’annuncio evidenzia una transizione chiave orientata a mantenere la competitività e la continuità nei progetti legati a F1 e alle linee di prodotto. Secondo il comunicato ufficiale, a partire dal 1 marzo Mario Isola non ricoprirà più l’incarico di direttore di Pirelli Motorsport, mentre Dario Marrafuschi assumerà la guida della business unit Motorsport di Pirelli. Marrafuschi riporterà direttamente a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New mobility & Motorsport di Pirelli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marrafuschi prende il posto di Mario Isola alla guida di Pirelli Motorsport

