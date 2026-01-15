Citofonare Rai2 chi prende il posto di Simona Ventura dopo l’addio alla Rai

Dopo l’addio di Simona Ventura, si attende il ritorno di Citofonare Rai2. Il programma, condotto da Paola Perego, rappresenta un momento fisso della domenica per molti spettatori. Restano da chiarire le date e i dettagli sulla ripresa, mentre si valutano le possibili novità e conferme per questa storica trasmissione.

Quando torna Citofonare Rai2? Il programma condotto da Paola Perego – che lo ha definito il suo “gioiellino” – era un vero e proprio appuntamento immancabile alla domenica. Con Paola Perego, in studio, c’era anche Simona Ventura, che ormai ha salutato la Rai per trasferirsi a Mediaset, dove ha condotto il Grande Fratello Nip. Ormai da qualche anno l’inossidabile coppia andava in onda alla domenica, ma sembra che sia pronto a raddoppiare. E la Perego non sarà da sola. Paola Barale al posto di Simona Ventura a Citofonare Rai2. Simona Ventura ha salutato la Rai qualche mese fa, traslocando ufficialmente a Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it

