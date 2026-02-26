La narrazione evidenzia una focalizzazione continua sul gioco collettivo: Guduric ha chiarito di prediligere il ruolo di point guard, ma senza considerarlo una novità. Anche da guardia, l’obiettivo è coinvolgere i compagni e orientarsi verso il gioco di squadra piuttosto che sulle statistiche individuali, un approccio attribuito all’insegnamento ricevuto dal padre, condividendo fin da giovane le partite di calcio e di basket. Secondo le parole raccolte, il periodo di adattamento è servito per comprendere cosa chiedesse Poeta e per mettere in atto gli aggiustamenti necessari al proprio gioco, al fine di capire meglio il ruolo affidato.... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marko Guduric: giocare point guard mi piace, ma non è una novità

Marko Guduric: "Il momento perfetto per unircila finale della Coppa Italia 2026 ha messo in evidenza la leadership tecnica di marko guduric, protagonista decisivo di una serata importante.

Marko Guduric escluso nazionale serba per le qualificazioni a febbraioLe nazionali di basket si preparano con attenzione per le fasi più intense delle competizioni in corso.