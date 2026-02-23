Marko Guduric ha guidato la sua squadra alla vittoria in finale della Coppa Italia 2026, grazie alla sua abilità e leadership in campo. La sua prestazione decisiva ha fatto la differenza in una partita molto combattuta, dove ha segnato punti fondamentali. La sua presenza ha rafforzato il gioco di squadra e dato fiducia ai compagni. La vittoria è arrivata dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici condivisi.

la finale della Coppa Italia 2026 ha messo in evidenza la leadership tecnica di marko guduric, protagonista decisivo di una serata importante. la prestazione esprime una stagione non semplice, segnata da infortuni e fasi altalenanti, ma la squadra ha saputo reagire nel momento cruciale, consolidando un lavoro di gruppo basato su letture rapide e su una gestione accurata delle situazioni offensive. l’apporto di guduric si è manifestato con 18 punti segnati e una fidata efficacia al tiro, chiusa con 6 su 7 dal campo. la sua presenza in campo ha definito il ritmo della squadra e ha contribuito a creare spazi per i compagni, facilitando transizioni rapide e scelte offensive mirate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marko Guduric escluso nazionale serba per le qualificazioni a febbraioMarko Guduric non giocherà con la nazionale serba nelle prossime qualificazioni di febbraio, a causa di un infortunio che lo ha fermato negli ultimi giorni.

Il commissario tecnico della nazionale serba Dušan Alimpijevi? ha annunciato la lista dei 23 candidati convocati per la finestra di qualificazione FIBA ai Mondiali in programma

