Marko Guduric escluso nazionale serba per le qualificazioni a febbraio

Marko Guduric non giocherà con la nazionale serba nelle prossime qualificazioni di febbraio, a causa di un infortunio che lo ha fermato negli ultimi giorni. La sua assenza rappresenta un problema per la squadra, che conta molto sulle sue capacità offensive. La federazione ha già comunicato che il giocatore non sarà disponibile per le partite di qualificazione, in programma tra alcune settimane.

Le nazionali di basket si preparano con attenzione per le fasi più intense delle competizioni in corso. La Serbia, tra le squadre più competitive nel panorama europeo e mondiale, ha reso pubblico il roster ufficiale per le prossime qualificazioni alla Coppa del Mondo 2027. La lista comprende 23 atleti pronti a rappresentare il paese, in un momento cruciale del percorso di qualificazione. Tra i nomi selezionati, si evidenzia l'assenza di Marko Guduric, il quale, essendo in convalescenza o impegnato in accordi con il club, potrà continuare a sviluppare la propria condizione fisica con la squadra di club.