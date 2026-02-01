Maria Antonietta e Colombre a Sanremo | Non spettacolizzeremo l’amore

Maria Antonietta e Colombre arrivano a Sanremo con il loro brano “La felicità e basta”. Sono una coppia di fatto, ma con carriere separate e senza voler imitare i grandi come Romina e Al Bano o i Coma Cose. Durante le prove, hanno chiarito che non intendono usare lo spettacolo per mostrare il loro amore, preferiscono restare più autentici e semplici.

La felicità e basta è il brano che Maria Antonietta e Colombre porteranno a Sanremo. Loro sono coppia nella vita, ma hanno carriere distinte e non accettano il paragone con i Coma Cose o con Al Bano e Romina Maria Antonietta e Colombre, coppia nella vita, saranno una coppia in gara a Sanremo con il brano La felicità e basta. I due hanno una carriera l’una indipendente dall’altra, però stanno insieme da 15 anni e, dopo aver realizzato un album in collaborazione, hanno deciso di partecipare insieme al festival di Sanremo. I due già vengono percepiti da molti come i nuovi Coma Cose, ma loro chiariscono che non vogliono spettacolarizzare sul palco il loro amore, vogliono parlare di musica, ed anche un po’ di politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo 2026 - Maria Antonietta e Colombre alle prove con l'orchestra

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: «Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l’amore, la nostra è una canzone politica»Debuttano al Festival con La felicità e basta, e qui parlano di coppia senza favole, di ego e di tempo, del palco dell'Ariston e dei paragoni inevitabili - da Al Bano e Romina ai Coma_Cose - e di quel ... vanityfair.it

Maria Antonietta e Colombre, la felicità non è una ricompensaSono in gara a Sanremo con una canzone che parla di una serenità da riprendersi, non da meritare. Ci hanno raccontato da dove arrivano: le riot grrrls, il Conservatorio, la timidezza e la musica senza ... rollingstone.it

Il cantautore calabrese salirà sul palco dell’Ariston venerdì 27 febbraio con Maria Antonietta e Colombre per interpretare ‘Il mondo’ #CulturaESpettacolo - facebook.com facebook