Versa 100euro o uccido tuo figlio Così i baby maranza hanno rapinato il 15enne a Milano

Un episodio di cronaca recente ha coinvolto una baby gang a Milano, che ha rapito un ragazzo di 15 anni. Durante il rapimento, il padre ha ricevuto minacce telefoniche da parte degli aggressori, che gli hanno chiesto di versare 100 euro sotto minaccia di uccidere suo figlio. Questo episodio evidenzia la crescente presenza di giovani coinvolti in attività criminali e l'importanza di affrontare con attenzione questi fenomeni.

" Se non versi 100 euro uccido tuo figlio ". Queste sono le parole che il papà del 15enne rapito dalla baby-gang si è sentito rivolgere dagli aggressori di suo figlio al telefono mentre loro erano con lui. Tutto è accaduto domenica sera a Porta Venezia, dove il giovane si trovava con alcuni amici per un aperitivo pre-natalizio. " Venivo immediatamente e senza alcun motivo spintonato da un ragazzo che mi toglieva il giubbotto con violenza e mi sfilava la cintura usandola per minacciarmi ", ha raccontato la vittima, come rivelato dal Corriere della sera, che prima di quel momento non aveva mai visto i suoi aguzzini, tutti provenienti dalla bergamasca.

Quindicenne ostaggio della baby gang, spogliato, minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano: così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare - Ricattato al telefono dal branco dopo che gli avevano sequestrato il figlio, l’uomo ha allertato subito i carabinieri: in quattro sono stati arrestati. ilgiorno.it

