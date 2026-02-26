Manolas ricorda Roma-Barcellona e lancia una frecciata alla Juve | Certe imprese sono solo per gladiatori

Un episodio che ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi romanisti riguarda la notte di Roma contro il Barcellona nel 2018, un match che ha fatto parlare di sé per le imprese sportive. In un'intervista recente, un ex calciatore ha ricordato quella sfida, lanciando anche una frecciata alla Juventus, sottolineando come alcune imprese siano riservate solo a veri gladiatori.

Kostas Manolas torna a parlare dell'impresa in Champions contro il Barcellona. Sui social ha postato una foto che lo ritrae mentre esulta dopo aver segnato il goal del 3-0 in quella notte magica Certe notti sono difficili da dimenticare. Tra le tante, ce n'è una in particolare che ogni tifoso romanista custodisce gelosamente nel cuore: quel Roma-Barcellona del 2018, che è rimasto nella storia del calcio e nei ricordi di ogni amante di questo sport. Dopo la serata Champions di ieri, è arrivato pronto il ricordo di uno che quella partita l'ha decisa: Kostas Manolas.