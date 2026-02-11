Flick lancia una frecciata al Real Madrid! Il tecnico del Barcellona | Cammino facile? Chiedete a loro

Flick si prende una pausa e lancia una frecciata al Real Madrid. Durante la conferenza stampa, il tecnico del Barcellona risponde con tono deciso a chi gli chiede se il cammino in Champions sia stato facile: «Chiedete a loro». La sua frase fa discutere tra tifosi e addetti ai lavori, accendendo ancora di più la rivalità tra le due squadre.

Le formazioni ufficiali di Barcellona e Real Madrid per la Supercoppa di Spagna sono state annunciate.

La finale della Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid si presenta come un incontro di grande interesse.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

