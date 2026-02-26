Manolas punge la Juve | Certe imprese sono solo per i gladiatori

Un ex calciatore commenta la partita della Juventus, dicendo che alcune imprese sono riservate ai veri combattenti. Su Instagram, lancia una frecciatina ai bianconeri, che sono stati eliminati dalla competizione. Le sue parole attirano l’attenzione e suscitano discussioni tra i tifosi. La frase lascia intendere che solo chi ha spirito forte può affrontare determinate sfide nel calcio.

“Certe imprese sono solo per i gladiatori”. Kostas Manolas non risparmia una frecciata alla Juventus e a Luciano Spalletti, peraltro suo ex allenatore sia alla Roma che al Napoli. Il difensore greco, che oggi gioca nel Pannaxiakos (una squadra dilettantistica greca situata nella sua isola natale di Nasso). ha usato il suo profilo Instagram per girare il dito nella piaga nelle amarezze juventine dopo l’eliminazione ai play off di Champions col Galatasaray nonostante il tentativo di rimonta. I bianconeri, chiamati a ribaltare la sconfitta per 5-2 dell'andata, avevano chiuso i 90' regolamentari sul 3-0 ma, in inferiorità numerica, hanno subito due gol ai supplementari salutando la massima competizione europea per club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

