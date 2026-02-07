Dimarco giura amore eterno | sì al rinnovo fino al 2030

Federico Dimarco ha firmato il rinnovo con l’Inter fino al 2030. Il difensore ha deciso di restare e continuare a giocare con la maglia nerazzurra, lasciando da parte le voci di mercato. La società ha ufficializzato l’accordo, che mette fine alle speculazioni sul suo futuro. Dimarco ha scelto di sposare ancora una volta il progetto dell’Inter, confermando il suo impegno e la volontà di crescere con la squadra.

Mentre Milano continua a brillare sotto i riflettori, Federico Dimarco guarda solo in una direzione: l'Inter. È questo il messaggio che emerge dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che senza retorica racconta la scelta dell'esterno nerazzurro di restare legato al club che sente come casa propria, forse ancora a lungo. Quella di Dimarco non è una promessa romantica, ma una decisione ponderata, lucida, figlia di un percorso di crescita costruito anno dopo anno. Un'identità nerazzurra che nasce dal settore giovanile e passa anche dal tifo sugli spalti di San Siro, e che oggi rappresenta un valore condiviso anche dalla società.

