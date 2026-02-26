Mai più un’altra Cutro tre anni dopo la strage i numeri smentiscono la promessa | solo nel 2025 si contano 2.185 vittime nel Mediterraneo

Dopo tre anni dalla tragedia di Cutro, i dati più recenti mostrano un incremento delle vittime nel Mediterraneo. Nel 2025, sono state registrate oltre duemila persone che hanno perso la vita durante i tentativi di attraversamento. La situazione continua a essere drammatica e le speranze di un calo degli incidenti sembrano ancora lontane.

A tre anni dal naufragio di Cutro con 94 morti, le vittime in mare aumentano e la deterrenza resta la linea politica dominante. Tre anni fa, a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, il caicco “Summer Love” si spezzava contro le secche. Novantaquattro morti accertati, trentacinque minori. I giocattoli tra la sabbia, i corpi allineati nel palazzetto dello sport, le promesse solenni pronunciate davanti alle telecamere. Si disse che quella sarebbe stata la volta buona. Si disse che il Mediterraneo non avrebbe più inghiottito vite nell’indifferenza. I numeri raccontano altro. Dal 2014 oltre 34.200 persone risultano morte o disperse lungo le rotte verso l’Europa; quasi 3. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

