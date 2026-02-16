Ex calciatore Fasoli morto nello schianto | automobilista patteggia 4 anni

Valerio Fasoli, ex calciatore del Lanciano, è morto in un incidente stradale avvenuto a luglio 2024, quando un’auto ha investito il suo veicolo. L’automobilista coinvolto nell’incidente ha scelto di patteggiare e dovrà scontare quattro anni di carcere. Il fatto ha suscitato scalpore nella comunità sportiva e tra i residenti della zona, che ricordano Fasoli come un atleta stimato.

L'ex talento rossonero era stato travolto a bordo del suo scooter nel centro di Fossacesia ed era poi deceduto 21 giorni dopo in ospedale. Per l'imputato, un 60enne di Mozzagrogna, sospensione di 3 anni della patente Ha patteggiato una pena di 4 anni per l'omicidio stradale del luglio 2024 in cui perse la vita l'ex calciatore del Lanciano, Valerio Fasoli, 71 anni. Per l'imputato, un 60enne originario della Puglia e residente a Mozzagrogna, è stata stabilita anche la sospensione della patente per 3 anni. L'incidente stradale risale al 21 luglio 2024 nel centro di Fossacesia.