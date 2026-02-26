Macchina pelapatate | storia dell’invenzione svizzera che ha rivoluzionato la cucina

Una macchina pelapatate è un utensile che ha semplificato molto il lavoro in cucina. Inventata in Svizzera, questa innovazione permette di pelare le verdure in modo più veloce e preciso. Molti cuochi e appassionati usano questo strumento per risparmiare tempo e fatica durante le preparazioni quotidiane. La sua diffusione ha trasformato il modo di preparare ortaggi in molte case.