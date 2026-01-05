La storia di Mimi Thorisson che da Hong Kong vive a Torino per imparare la cucina italiana | Questa città mi ha stregato La cucina è uno strumento per mostrare amore apre le porte all' emozione
Mimi Thorisson, food influencer e autrice, ha scelto Torino come nuova casa, affascinata dalla sua cucina e cultura. Da Hong Kong, ha deciso di imparare e reinterpretare le tradizioni italiane, usando la cucina come modo per esprimere emozioni e amore. Il suo nuovo libro, il settimo, propone ricette della tradizione italiana rivisitate con un tocco franco-orientale, offrendo un ulteriore spunto di riflessione sulla cultura culinaria.
La food influencer Mimi Thorisson pubblica un nuovo libro (il settimo) di ricette della tradizione italiana, reinterpretate con il suo personale tocco franco-orientale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Questione dazi, la Città Metropolitana apre le porte a Hong Kong: Napoli ponte con l’Asia per nuove rotte commerciali
Leggi anche: La Cucina Italiana e Unicef Italia insieme per una cena di beneficenza che celebra la proclamazione della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco
La storia di Mimi Thorisson, che da Hong Kong vive a Torino per imparare la cucina italiana: «Questa città mi ha stregato. La cucina è uno strumento per mostrare amore, apre le porte all'emozione».
La food blogger Mimi Thorisson si racconta a Elle.it, e ci regala la speciale ricetta del Far breton - Mimi Thorrison, seguitissima foodblogger di Manger e della sua declinazione social su Instagram, ha una passione per la cucina e per le storie vere, come quelle che ha scoperto nella campagna nel ... elle.com
Italie je t'aime. In viaggio con la food writer Mimi Thorisson e il suo nuovo libro di ricette - Se la food writer più amata e cosmopolita del web — originaria di Hong Kong e cresciuta a Parigi — decide di trasferirsi dalla sua tenuta nelle campagne del Médoc, in Francia, in un appartamento in ... elle.com
Haute cuisine: Mimi Thorisson - Ex modella e ora food writer, Mimi Thorisson ha creato un universo di stile personalissimo e trasversale. vogue.it
Mimi e Coco si confermano una coppia indissolubile Il tag di Carlo Ancelotti aggiunto da Noa Lang, in una storia che ritrae l’eroe di Riad col trofeo in mano, è un chiaro messaggio: Neres merita la nazionale brasiliana @noano #SSCNapoli #Neres - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.