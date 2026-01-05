La storia di Mimi Thorisson che da Hong Kong vive a Torino per imparare la cucina italiana | Questa città mi ha stregato La cucina è uno strumento per mostrare amore apre le porte all' emozione

Mimi Thorisson, food influencer e autrice, ha scelto Torino come nuova casa, affascinata dalla sua cucina e cultura. Da Hong Kong, ha deciso di imparare e reinterpretare le tradizioni italiane, usando la cucina come modo per esprimere emozioni e amore. Il suo nuovo libro, il settimo, propone ricette della tradizione italiana rivisitate con un tocco franco-orientale, offrendo un ulteriore spunto di riflessione sulla cultura culinaria.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.