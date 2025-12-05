Vittoria e rilancio in classifica per l’Under19 della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Vittoria e rilancio in classifica per la Scuola Basket Arezzo nel campionato regionale Under19. La formazione aretina, guidata da coach Luigi Beoni, ha iniziato il mese di dicembre con un netto successo per 61-38 sul Pino Basket Firenze con cui è salita al quinto posto in classifica in vista dei due derby di lunedì 15 dicembre con la capolista Terranuova Basket e di mercoledì 17 dicembre con la Pallacanestro Poppi. L'Under19 Bc Servizi della Sba aggrega sedici ragazzi del 2008 al primo anno in questa categoria che stanno giocando contro avversari di maggior esperienza, dunque il prioritario obiettivo è di maturare competitività e consapevolezze in vista dell'ormai prossimo passaggio alle prime squadre.

