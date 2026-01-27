Le politiche migratorie costano ancora consensi a Trump | il sondaggio

Il consenso degli elettori statunitensi sulla politica migratoria di Donald Trump è in calo. Secondo un sondaggio ReutersIpsos, il livello di approvazione si è abbassato al minimo degli ultimi anni, evidenziando una crescente insoddisfazione pubblica rispetto alle misure adottate. Questi dati riflettono un cambiamento di opinione sulla gestione dell’immigrazione e potrebbero influenzare le prossime scelte politiche negli Stati Uniti.

Secondo un nuovo sondaggio ReutersIpsos, il consenso degli elettori statunitensi per la politica sull’immigrazione del presidente Donald Trump è sceso al livello più basso dal suo ritorno alla Casa Bianca. L’indagine, condotta prima e dopo l’ uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, evidenzia che solo il 39 per cento degli americani approva il lavoro svolto dall’Amministrazione Trump in materia di immigrazione, in calo rispetto al 41 per cento di inizio gennaio. Il 53 invece ha detto di disapprovarlo. La tolleranza zero nei confronti dei migranti irregolari è stato uno dei pilastri della campagna elettorale di Trump e un punto di forza per la sua popolarità nelle settimane successive al suo insediamento a inizio 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le politiche migratorie costano ancora consensi a Trump: il sondaggio Approfondimenti su Trump Immigrazione "Ci opponiamo alle nuove politiche migratorie". Ora le Ong vogliono dettar legge in Europa Le recenti politiche migratorie dell'UE, ispirate alla strategia italiana di esternalizzazione dei confini, stanno suscitando reazioni contrastanti. Governo Starmer a tutta destra, pugno di ferro sulle politiche migratorie Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump 'La politica sull'immigrazione in Europa è un disastro' Nonostante l’escalation delle pressioni politiche del presidente Donald Trump, la Federal Reserve si avvia a mantenere invariato il costo del denaro nella riunione di questa settimana. Ma più che per le decisioni immediate, il meeting sarà osservato per il ling - facebook.com facebook #ottoemezzo Le conseguenze politiche del discorso di Trump a Davos nel commento di Lina Palmerini x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.