Lucchese - Il campionato dà i numeri Cent’anni di sfide con i bianconeri Orrico il trait d’union tra i due club

Un derby con una tradizione lunga cento anni quello tra la Lucchese e la Massese. Un secolo con una rivalità non certo al diapason– come quella che la Lucchese vanta con Pisa e Livorno –, ma, comunque, abbastanza sentita. E, come per i rossoneri allo stadio degli "Oliveti" (oggi intitolato a Gianpietro Vitali), il "Porta Elisa", in questo secolo, si è dimostrato avaro di soddisfazioni per la Massese. Ma vediamo in dettaglio. C’è un 7-0 rifilato dalla Pantera al Belloni Massa nel 1933 e un 2-1, nel 1944, valevole per il cosiddetto "Campionato toscano di guerra". Le prime cinque sfide si sono colorate tutte di rossonero. Poi due successi bianconeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ora Vangioni dà il verdetto: Vinciamo il campionatoDopo l’eliminazione in Coppa per mano della Lucchese, il tecnico si sbilancia. Preoccupano però la forma di Galligani e gli zero gol fatti nelle ultime tre gare. Il campionato lo vincerà il Viareggio ... lanazione.it

Nella mattinata di domenica 15 Febbraio si è svolto presso la sede della Pugilistica Lucchese in Via Barbantini il 1° criterium di pugilato giovanile della Toscana per la stagione 2026. Un campionato regionale fissato in sei prove da disputare entro il mese di G - facebook.com facebook