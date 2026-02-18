M5S gruppo Senato | Pirondini capogruppo con lui squadra di sole donne

Il Movimento 5 Stelle al Senato ha deciso di affidare la guida del gruppo a Luca Pirondini, un musicista ligure di 44 anni. La scelta nasce dopo settimane di discussioni interne e mira a rafforzare l’unità del team. Pirondini, che ha già alle spalle esperienze come candidato sindaco e consigliere comunale a Genova, sarà accompagnato da una squadra composta esclusivamente da donne. La decisione ufficiale è arrivata ieri, segnando un passo importante nella strategia del partito. La nuova formazione si prepara a seguire un percorso condiviso.

Roma, 18 feb. (askanews) – Mediazione interna raggiunta nel gruppo del Movimento 5 stelle al Senato: il capogruppo sarà Luca Pirondini, senatore ligure 44enne, di professione musicista, già candidato sindaco e consigliere comunale a Genova. In una assemblea dei senatori stellati è stata raggiunta l’intesa su una squadra unitaria che sarà votata la prossima settimana, dopo che per alcuni giorni si erano confrontate due “squadre” di candidati contrapposte per la composizione del direttivo di gruppo, capeggiate dallo stesso Pirondini e dalla vicepresidente uscente Alessandra Maiorino. “È stato un confronto franco e onesto, sempre orientato al bene del gruppo”, ha spiegato, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, il capogruppo uscente Stefano Patuanelli, destinato da tempo, secondo le fonti interne, ad assumere la carica di vicepresidente del Movimento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

