Mister gaffe Pirondini nuovo capogruppo M5S | quando rise mentre si parlava di carceri e suicidi… video

Un nuovo capitolo si apre nel panorama politico con l’ingresso di un esponente del M5S come capogruppo. Durante una discussione su temi delicati come le condizioni delle carceri e i tassi di suicidio, si è visto un episodio che ha attirato l’attenzione. La scena ha suscitato commenti e riflessioni tra gli osservatori, mentre l’interessato ha mantenuto il suo atteggiamento.

Luca Pirondini, musicista, parlamentare del M5S fedelissimo di Giuseppe Conte, non è uno che passa inosservato. Negli anni si è segnalato per tante piccole e grandi “imprese” politiche, gaffe, conflitti d’interesse, liti in tv e cosine del genere. Quanto basta per fargli meritare il posto di nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Un uomo solo al comando, con cinque donne nel direttivo, Ketty Damante, Ada Lopreiato, Sabrina Licheri e Dolores Bevilacqua. A proposito di Bevilacqua, come non ricordare quando Pirondini, durante una seduta del Senato, il 2 agosto del 2023, scoppiò a ridere – di fianco alla Bevilacqua – mentre la... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

