Mister gaffe Pirondini nuovo capogruppo M5S | quando rise mentre si parlava di carceri e suicidi… video

Luca Pirondini, musicista, parlamentare del M5S fedelissimo di Giuseppe Conte, non è uno che passa inosservato. Negli anni si è segnalato per tante piccole e grandi "imprese" politiche, gaffe, conflitti d'interesse, liti in tv e cosine del genere. Quanto basta per fargli meritare il posto di nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Un uomo solo al comando, con cinque donne nel direttivo, Ketty Damante, Ada Lopreiato, Sabrina Licheri e Dolores Bevilacqua. A proposito di Bevilacqua, come non ricordare quando Pirondini, durante una seduta del Senato, il 2 agosto del 2023, scoppiò a ridere – di fianco alla Bevilacqua – mentre la...