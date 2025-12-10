a parigi apre dynastic jewels dopo il furto dei gioielli della corona

A Parigi, mentre si continua a parlare del furto dei gioielli della corona al Louvre, riapre anche una nuova esposizione intitolata “Dynastic Jewels”. Questa mostra permette di riscoprire splendidi tesori reali, restituendo alla capitale un senso di eleganza e tradizione. Un nuovo capitolo nella storia dei gioielli e dell’arte parigina.

(LaPresse) Parigi è ancora scossa dal clamoroso furto dei gioielli della corona al Louvre, ma questa settimana nella capitale tornano a brillare altri tesori reali. A pochi passi dalla Galleria Apollo — ancora chiusa dopo la rapina lampo che in quattro minuti ha svuotato le vetrine — un’altra collezione di diamanti e diademi viene ora esposta al pubblico. Tra i pezzi più ammirati c’è una scintillante tiara Cartier, commissionata nel 1903 dalla duchessa vedova di Manchester, che illumina le sale dell’Hôtel de la Marine. È qui che si apre la mostra “ Dynastic Jewels ”, una rassegna carica di significato: lo stesso palazzo fu teatro di un celebre furto di gioielli della corona nel 1792, e oggi ospita una selezione di tesori che hanno attraversato rivoluzioni, imperi ed esili senza mai scomparire. 🔗 Leggi su Lapresse.it