A Parigi apre Dynastic Jewels dopo il furto dei gioielli della corona
A Parigi, mentre si continua a parlare del furto dei gioielli della corona al Louvre, riapre anche una nuova esposizione intitolata “Dynastic Jewels”. Questa mostra permette di riscoprire splendidi tesori reali, restituendo alla capitale un senso di eleganza e tradizione. Un nuovo capitolo nella storia dei gioielli e dell’arte parigina.
(LaPresse) Parigi è ancora scossa dal clamoroso furto dei gioielli della corona al Louvre, ma questa settimana nella capitale tornano a brillare altri tesori reali. A pochi passi dalla Galleria Apollo — ancora chiusa dopo la rapina lampo che in quattro minuti ha svuotato le vetrine — un’altra collezione di diamanti e diademi viene ora esposta al pubblico. Tra i pezzi più ammirati c’è una scintillante tiara Cartier, commissionata nel 1903 dalla duchessa vedova di Manchester, che illumina le sale dell’Hôtel de la Marine. È qui che si apre la mostra “ Dynastic Jewels ”, una rassegna carica di significato: lo stesso palazzo fu teatro di un celebre furto di gioielli della corona nel 1792, e oggi ospita una selezione di tesori che hanno attraversato rivoluzioni, imperi ed esili senza mai scomparire. 🔗 Leggi su Lapresse.it
L'Oréal Paris apre la settimana della moda di Parigi con una sfilata dal cast stellare
Shein apre a Parigi. Sui dazi all’ultra-fast fashion aveva ragione Trump
“Non lo vogliamo nei nostri spazi, siamo profondamente in disaccordo”: Shein apre il suo primo negozio a Parigi e scoppia la polemica con le Galeries Lafayette
Martino Ruggieri apre la sua Maison dentro Palais Royal a Parigi il 12 dicembre Vai su Facebook
A Parigi apre “Dynastic Jewels” dopo il furto dei gioielli della corona - (LaPresse) Parigi è ancora scossa dal clamoroso furto dei gioielli della corona al Louvre, ma questa settimana nella capitale tornano a brillare altri tesori reali. Secondo stream24.ilsole24ore.com
Il ds Traini si muove sul mercato: "Civitanovese, priorità all’attacco" sport.quotidiano.net
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Batosta Inter, non solo Acerbi e Calhanoglu: Chivu disperato glieroidelcalcio.com
Pecoraro Scanio si sfila: “Nessun posto per me”. E ora si riapre il risiko dell’Agricoltura, chance per ... anteprima24.it
Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro secoloditalia.it
Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026 quifinanza.it