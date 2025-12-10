A Parigi apre Dynastic Jewels dopo il furto dei gioielli della corona

Lapresse.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parigi, mentre si continua a parlare del furto dei gioielli della corona al Louvre, riapre anche una nuova esposizione intitolata “Dynastic Jewels”. Questa mostra permette di riscoprire splendidi tesori reali, restituendo alla capitale un senso di eleganza e tradizione. Un nuovo capitolo nella storia dei gioielli e dell’arte parigina.

(LaPresse) Parigi è ancora scossa dal clamoroso furto dei gioielli della corona al Louvre, ma questa settimana nella capitale tornano a brillare altri tesori reali. A pochi passi dalla Galleria Apollo — ancora chiusa dopo la rapina lampo che in quattro minuti ha svuotato le vetrine — un’altra collezione di diamanti e diademi viene ora esposta al pubblico. Tra i pezzi più ammirati c’è una scintillante tiara Cartier, commissionata nel 1903 dalla duchessa vedova di Manchester, che illumina le sale dell’Hôtel de la Marine. È qui che si apre la mostra “ Dynastic Jewels ”, una rassegna carica di significato: lo stesso palazzo fu teatro di un celebre furto di gioielli della corona nel 1792, e oggi ospita una selezione di tesori che hanno attraversato rivoluzioni, imperi ed esili senza mai scomparire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

a parigi apre dynastic jewels dopo il furto dei gioielli della corona

© Lapresse.it - A Parigi apre “Dynastic Jewels” dopo il furto dei gioielli della corona

L'Oréal Paris apre la settimana della moda di Parigi con una sfilata dal cast stellare

Shein apre a Parigi. Sui dazi all’ultra-fast fashion aveva ragione Trump

“Non lo vogliamo nei nostri spazi, siamo profondamente in disaccordo”: Shein apre il suo primo negozio a Parigi e scoppia la polemica con le Galeries Lafayette

A Parigi apre “Dynastic Jewels” dopo il furto dei gioielli della corona - (LaPresse) Parigi è ancora scossa dal clamoroso furto dei gioielli della corona al Louvre, ma questa settimana nella capitale tornano a brillare altri tesori reali. Secondo stream24.ilsole24ore.com