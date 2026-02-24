Louvre si dimette la direttrice Laurence Des Cars | era stata criticata per il furto dei gioielli della corona

Laurence Des Cars lascia il ruolo di direttrice del Louvre dopo aver subito critiche per il furto di gioielli della corona. La decisione arriva pochi giorni dopo che ha inviato la lettera di dimissioni al presidente Emmanuel Macron. La sua uscita dal museo si collega alle tensioni emerse sulla gestione della sicurezza e sulla responsabilità dell’istituzione. La notizia si diffonde mentre si cercano soluzioni per ripristinare la fiducia nel museo.

La direttrice del Louvre Laurence Des Cars ha consegnato al presidente francese Emmanuel Macron la sua lettera di dimissioni dall’incarico. Lo rende noto l’Eliseo. La donna era stata oggetto di critiche a seguito dello straordinario e imbarazzante furto dei gioielli della corona francese avvenuto il 19 ottobre scorso al museo di Parigi. Macron: “Atto di responsabilità”. Macron ha accettato le dimmissioni di Des Cars, lodando “un atto di responsabilità in un momento in cui il più grande museo del mondo ha bisogno di serenità e di un nuovo forte impulso per portare a termine i grandi progetti di messa in sicurezza, modernizzazione e il progetto ‘Louvre – Nuova Rinascita’”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Furto al Louvre, le foto della corona danneggiata dell’imperatrice Eugenia: era caduta ai ladri nella fugaQuesta mattina il Louvre ha diffuso le immagini della corona dell’imperatrice Eugenia danneggiata durante il furto avvenuto il 19 ottobre.