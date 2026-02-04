Un contributo alla materna | rette meno care

La Fondazione Banca Popolare di Lodi ha approvato un contributo per sostenere la scuola dell’infanzia di Santo Stefano Lodigiano. L’obiettivo è evitare che chiuda, dando una mano concreta alla parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. La decisione è arrivata durante la prima seduta del Consiglio di Amministrazione del 2026, che ha approvato dodici progetti sul territorio. Tra questi, spicca il sostegno al progetto “Infanzia è futuro”, pensato proprio per aiutare i più piccoli e le loro famiglie.

Contributo per scongiurare la chiusura della scuola. La Fondazione Banca Popolare di Lodi ha approvato il sostegno a dodici progetti sul territorio nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione del 2026 e tra gli interventi previsti figura il contributo destinato alla parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Santo Stefano Lodigiano, finalizzato al progetto “ Infanzia è futuro ”. L’iniziativa, condotta in collaborazione con l’amministrazione comunale, riguarda la gestione della scuola d’infanzia locale. Il piano d’intervento mira ad assicurare la continuità del servizio per la fascia d’età 2-6 anni, intervenendo sul piano economico per evitare che il calo demografico e l’incremento dei costi operativi si traducano in un aumento delle rette per i residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un contributo alla materna: rette meno care Approfondimenti su Santo Stefano Lodigiano Asili nido: i due estremi delle rette: "Tra le meno care per i redditi bassi". Ma alte per chi ha 25mila euro di Isee Le rette degli asili nido variano significativamente in base al reddito e alle politiche adottate. Nidi gratuiti per le famiglie in difficoltà: rette azzerate grazie al contributo della regione La Regione ha introdotto un programma di nidi gratuiti per le famiglie in difficoltà, azzerando le rette per garantire un accesso equo all’educazione dei più piccoli. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Por que choras O Duque seguiu a ÓRFÃ... e encontrou a VIÚVA que JAMAIS deixou de AMAR! Ultime notizie su Santo Stefano Lodigiano Argomenti discussi: Un contributo alla materna: rette meno care; Iscrizioni scuola dell’Infanzia 2026: cosa fare e quando; Incendio all’asilo di Campigo, l'appello della dirigente scolastica alla cittadinanza: Donate materiale didattico; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla. Scuola materna sfrattata dal nido, l'opposizione attacca il sindaco: «Il contributo di oltre mezzo milione di euro non basta per completare l'opera»LIMANA - Dopo lo stanziamento di un contributo al Comune per la realizzazione di un asilo nido da 24 posti, il gruppo di minoranza in Consiglio Oltre Limana lancia un appello all'amministrazione ... ilgazzettino.it Un bosco alla materna Don Bosco. Messi a dimora oltre 200 alberiA Spilamberto è stato impiantato un nuovo bosco urbano, recuperando peraltro ben 250 piante che erano state utilizzate per un evento in Piazza Grande a Modena. Dopo la manifestazione Labirinto della ... ilrestodelcarlino.it Ancora l'isola di Koomo, in Uganda, e la scuola materna realizzata dagli amici di Effatà con il contributo di Karibu Scorzè. Il sogno che Romano non ha avuto il tempo di veder realizzare, ma che oggi è una splendida realtà - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.