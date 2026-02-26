Lombardia trionfa | 5 ospedali tra i migliori al mondo 3 a Milano
Cinque ospedali lombardi, tre dei quali a Milano, entrano nella classifica mondiale dei migliori ospedali del 2026. Un riconoscimento che posiziona la Lombardia al vertice della sanità internazionale, secondo la classifica World's Best Hospitals 2026. La regione si conferma ai vertici della sanità internazionale grazie alla presenza di cinque ospedali nella classifica World's Best Hospitals 2026, pubblicata da Newsweek. Tra questi, tre si trovano a Milano, consolidando la reputazione della città come polo di eccellenza medica. La classifica, che ha valutato oltre 2.500 ospedali in tutto il mondo, premia 250 istituzioni tra le migliori a livello globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
