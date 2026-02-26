Cinque dei migliori ospedali al mondo si trovano in Lombardia tre a Milano | la classifica

La buona sanità in Italia spesso e volentieri è sinonimo di sanità lombarda. E in effetti, la regione conferma la sua presenza ai vertici della sanità internazionale. Nella classifica 'World's Best Hospitals 2026' pubblicata da Newsweek, sono cinque gli ospedali lombardi presenti, tra i primi otto in Italia. In tutto sono stati valutati oltre 2.500 ospedali, con un riconoscimento speciale assegnato alle 250 migliori istituzioni a livello mondiale. I primi 5 premiati sono la statunitense Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), il Toronto General-University Health Network (Canada), la Cleveland Clinic (Usa), il Karolinska Universitetssjukhuset di Stoccolma (Svezia) e il Massachusetts General Hospital di Boston (Usa). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La classifica dei migliori ospedali in Italia: dove si trovanoLe punte di diamante si trovano in due Regioni, entrambe del Nord Italia: Piemonte e Veneto.

Cinque ospedali lombardi tra i migliori al mondo, secondo la classifica di NewsweekMilano, 25 febbraio 2026 – Niguarda, Humanitas, San Raffaele, Papa Giovanni XXIII e San Matteo.

Temi più discussi: Classifica Newsweek 2026: 5 ospedali lombardi tra i primi 8 in Italia; Ci sono tre strutture milanesi nella classifica dei migliori ospedali al mondo: ecco quali sono; Cinque ospedali lombardi tra i migliori al mondo nella classifica di Newsweek. Fontana: Continueremo a investire in strutture, tecnologie e innovazione; Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di Newsweek.

Cinque ospedali lombardi tra i migliori al mondo per Newsweek. Fontana: «Continueremo a investire»L'ospedale di Niguarda di Milano al 43° posto, l'Humanitas di Rozzano al 51°, il San Raffaele al 57°, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo al 104° posto, il San Mattero di Pavia al 134° ... msn.com

Cinque ospedali lombardi tra i migliori al mondo, secondo la classifica di NewsweekI presidi della nostra regione, presenti in classifica, sono Niguarda (43esimo posto mondiale), Humanitas, San Raffaele, Papa Giovanni XXIII e San Matteo. Attilio Fontana: È un riconoscimento al lavo ... ilgiorno.it

«Entro cinque anni vogliamo essere tra i migliori del mondo». Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray, non si nasconde. Dalla sua posizione privilegiata sulla Torre di Galata, simbolo dello sguardo ambizioso del club su Istanbul e oltre, racconta un - facebook.com facebook

Cinque ospedali lombardi tra i migliori al mondo per Newsweek. Fontana: «Continueremo a investire» x.com