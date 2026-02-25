Lombardia | 9,3 milioni per salvare i bus in Valtellina

La Regione Lombardia ha stanziato 9,3 milioni di euro per il trasporto pubblico locale nella provincia di Sondrio, con ulteriori 5 milioni previsti per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Questo investimento fa parte di un pacchetto complessivo di 675,9 milioni di euro destinati alle agenzie di trasporto pubblico locale della Lombardia per il 2026, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità del servizio, soprattutto nelle aree montane e meno densamente popolate. La decisione, formalizzata con una delibera della Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, rappresenta un passo concreto per migliorare la mobilità in una delle province più sfidanti dal punto di vista logistico. Un segnale di speranza per le aree montane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

