Turismo in continua crescita Tre milioni di presenze grazie a laghi e valli varesine
La provincia di Varese ha registrato tre milioni di presenze turistiche nel 2025, un aumento dovuto alla forte affluenza nei laghi e nelle valli locali. Rispetto all’anno precedente, la crescita è stata del 10%, mentre rispetto al periodo pre-pandemia del 2019 si arriva a un incremento del 36%. Questo risultato si deve anche al miglioramento delle strutture ricettive e alle nuove iniziative promozionali messe in campo.
La provincia di Varese arriva a 3 milioni di presenze turistiche: nel 2025 la crescita è stata del 10% rispetto al 2024 e del 36% sui livelli pre-covid del 2019. Gli arrivi hanno superato 1 milione e 700mila, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. I dati sono stati presentati in occasione della prima assemblea dei soci della Fondazione Varese Welcome, costituita un anno fa dalla Camera di commercio di Varese. "Il 2025 – commenta Mauro Vitiello, presidente della fondazione e dell'ente camerale – ci ha dimostrato che quando i Comuni, le istituzioni e le imprese agiscono congiuntamente, la provincia di Varese si rivela sempre più capace di intercettare le aspettative del viaggiatore contemporaneo, attento alla qualità e alla sostenibilità dell'offerta".
Turismo Marche: 2025 da record con quasi 12 milioni di presenze e forte crescita internazionale. Obiettivo: nuovi voli.
Le Marche chiudono il 2025 con numeri storici.
La Puglia del turismo supera i 22 milioni di presenze in un anno: "Arrivi dall'estero in crescita del 25%"
La Puglia ha superato i 22 milioni di presenze in un anno, con un aumento del 25% degli arrivi dall'estero.
Turismo: ricavi 2025 in crescita, sul 2026 arrivi attesi a +14% per effetto Olimpiadi. I dati di Bper ed Enit in occasione della Bit: è un comparto da quasi 240 miliardi. Il 68% delle imprese segna un miglioramento dei conti.
BARI TURISMO Bari, primato del turismo in Puglia: oltre un milione di arrivi nel 2025. Gli arrivi complessivi nella regione hanno superato 6,7 milioni e le presenze 22,7 milioni, registrando incrementi.
