turismo in continua crescita tre milioni di presenze grazie a laghi e valli varesine

La provincia di Varese arriva a 3 milioni di presenze turistiche: nel 2025 la crescita è stata del 10% rispetto al 2024 e del 36% sui livelli pre-covid del 2019. Gli arrivi hanno superato 1 milione e 700mila, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati presentati in occasione della prima assemblea dei soci della Fondazione Varese Welcome, costituita un anno fa dalla Camera di commercio di Varese. "Il 2025 – commenta Mauro Vitiello, presidente della fondazione e dell’ente camerale – ci ha dimostrato che quando i Comuni, le istituzioni e le imprese agiscono congiuntamente, la provincia di Varese si rivela sempre più capace di intercettare le aspettative del viaggiatore contemporaneo, attento alla qualità e alla sostenibilità dell’offerta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

