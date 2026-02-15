Turismo in continua crescita Tre milioni di presenze grazie a laghi e valli varesine

La provincia di Varese ha registrato tre milioni di presenze turistiche nel 2025, un aumento dovuto alla forte affluenza nei laghi e nelle valli locali. Rispetto all’anno precedente, la crescita è stata del 10%, mentre rispetto al periodo pre-pandemia del 2019 si arriva a un incremento del 36%. Questo risultato si deve anche al miglioramento delle strutture ricettive e alle nuove iniziative promozionali messe in campo.

La provincia di Varese arriva a 3 milioni di presenze turistiche: nel 2025 la crescita è stata del 10% rispetto al 2024 e del 36% sui livelli pre-covid del 2019. Gli arrivi hanno superato 1 milione e 700mila, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati presentati in occasione della prima assemblea dei soci della Fondazione Varese Welcome, costituita un anno fa dalla Camera di commercio di Varese. "Il 2025 – commenta Mauro Vitiello, presidente della fondazione e dell’ente camerale – ci ha dimostrato che quando i Comuni, le istituzioni e le imprese agiscono congiuntamente, la provincia di Varese si rivela sempre più capace di intercettare le aspettative del viaggiatore contemporaneo, attento alla qualità e alla sostenibilità dell’offerta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

