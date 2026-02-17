Lòm a Mêrz si accendono i falò Un’edizione dedicata al pane
Lòm a Mêrz ha acceso i falò nel cuore di marzo, portando in piazza un’edizione tutta dedicata al pane. La scelta di celebrare questo alimento nasce dalla tradizione che vede nel pane un simbolo di condivisione e di radici profonde, e quest’anno l’evento si concentra anche sulla lavorazione artigianale e sui profumi che si sprigionano durante la cottura. Le vie del paese si riempiono di odori invitanti, mentre gruppi di persone si fermano a osservare i forni tradizionali in funzione.
C’è un legame ancestrale, quasi magico, che unisce la terra emiliano-romagnola ai suoi frutti più semplici e preziosi, come il pane e i suoi derivati. Un alimento quotidiano che racchiude storia, lavoro e identità, e che quest’anno diventa protagonista della ventiseiesima edizione dei Lòm a Mêrz, gli antichi falò propiziatori che nelle aie delle case coloniche salutavano l’inverno e invocavano un raccolto generoso. A promuovere l’iniziativa è l’associazione ‘Il Lavoro dei Contadini Comunità - Slow Food Aps’, che rinnova il proprio impegno nel coniugare tradizione rurale e valorizzazione culturale, sociale e anche turistica del territorio, nel segno di un turismo esperienziale e consapevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Morra De Sanctis: i Falò dell’8 dicembre accendono la tradizione
Castanea Expo 2025, al via la prima edizione della fiera dedicata al mondo delle castagneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lòm a Mêrz, si accendono i falò. Un’edizione dedicata al pane.
Lòm a Mêrz, da lunedì si accendono i fuochiAl via per il ventiquattresimo anno i Lòm a Mêrz: la storica rassegna, organizzata dall’associazione ‘Il Lavoro dei Contadini’ che ha luogo dal 2000 nelle campagne faentine, torna con una nuova ... ilrestodelcarlino.it
La pioggia non ferma il divertimento con i Lòm a Mêrz sul LamoneNonostante la pioggia arrivata al momento dell'accensione dei fuochi e il vento sopraggiunto in seguito, l'appuntamento dei Lòm a Mêrz sull'argine del fiume Lamone di martedì, fra Villanova di ... ravennatoday.it
Faenzawebtv. . Dal 26 febbraio si accendono i Lom a Merz: “Buono come il pane” il titolo di quest’anno - facebook.com facebook