Lòm a Mêrz ha acceso i falò nel cuore di marzo, portando in piazza un’edizione tutta dedicata al pane. La scelta di celebrare questo alimento nasce dalla tradizione che vede nel pane un simbolo di condivisione e di radici profonde, e quest’anno l’evento si concentra anche sulla lavorazione artigianale e sui profumi che si sprigionano durante la cottura. Le vie del paese si riempiono di odori invitanti, mentre gruppi di persone si fermano a osservare i forni tradizionali in funzione.

C’è un legame ancestrale, quasi magico, che unisce la terra emiliano-romagnola ai suoi frutti più semplici e preziosi, come il pane e i suoi derivati. Un alimento quotidiano che racchiude storia, lavoro e identità, e che quest’anno diventa protagonista della ventiseiesima edizione dei Lòm a Mêrz, gli antichi falò propiziatori che nelle aie delle case coloniche salutavano l’inverno e invocavano un raccolto generoso. A promuovere l’iniziativa è l’associazione ‘Il Lavoro dei Contadini Comunità - Slow Food Aps’, che rinnova il proprio impegno nel coniugare tradizione rurale e valorizzazione culturale, sociale e anche turistica del territorio, nel segno di un turismo esperienziale e consapevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lòm a Mêrz, si accendono i falò. Un’edizione dedicata al pane

