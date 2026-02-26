Amarezza Juve Locatelli | Mi viene da piangere Gatti | Abbiamo dato tutto

L'amarezza e la delusione cacciano in un angolo lo sfinimento per una battaglia di centoventi minuti, persa, ma solo nel punteggio. L'eliminazione della Juve in Champions per mano del Galatasaray, arrivata solo ai supplementari dopo una rimonta che l'aveva portata a un passo dal sogno (ah, quel tiro di Zhegrova.), un 3-0 che dopo il 2-5 di Istanbul sapeva d'impresa, non può che suscitare quelle emozioni. Le parole di Federico Gatti a Prime la inquadrano alla perfezione. E non si può non partire dal rosso a Kelly che ha indirizzato il match: "I ragazzi hanno fatto una prestazione assurda e abbiamo buttato via la qualificazione all’andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

