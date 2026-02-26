Sanremo 2026 la mamma di una vittima a Crans Montana interviene dopo l’omaggio di Achille Lauro

Il dolore di una madre attraversa il palco più luminoso della musica italiana e arriva dritto nelle case di milioni di spettatori. “Non c’è solo la mia storia in questo tributo, ci sono tanti genitori coinvolti. È per tutti noi”. Con queste parole, affidate al quotidiano Il Messaggero, Erica Didone ha raccontato cosa ha significato per lei l’omaggio andato in scena durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Un ricordo che non riguarda soltanto suo figlio, ma un’intera comunità ferita. La tragedia a cui fa riferimento è quella avvenuta la notte di Capodanno nella discoteca “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera, dove un rogo improvviso ha spezzato 41 vite, tra cui quelle di sei giovani italiani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Achille Lauro a Sanremo 2026, l’omaggio alle vittime di Crans-Montana: per non dimenticareCi hanno sperato tutti, in un omaggio da parte di Achille Lauro: la prima "conferma" era arrivata da una telefonata di Carlo Conti.

Sanremo 2026, Achille Lauro canterà "Perdutamente" per rendere omaggio ai morti di Crans-MontanaLa seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si aprirà con un emozionante momento di raccoglimento in musica.

È atteso nel pomeriggio il trasferimento in Piemonte di Elsa, la quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale 'Le Constellation', a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Dopo quasi due mesi trascorsi all'ospedale di Zurigo, è previsto che n - facebook.com facebook

